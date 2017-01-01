Шебалинская районная газета "Сельская Новь"





Прошел октябрь месяц... Месяц, посвященный пожилым людям, людям почтенного возраста. В рамках месячника в Актельской школе имени М. В. Карамаева и в селе прошли различные мероприятия. Классные руководители: Ч. А. Тюнтешева, С.В. Ертакова и С. С. Мюсова со своими учениками в течение месяца посещали пенсионеров с тимуровской работой и показывали художественные номера, чем очень порадовали ветеранов.