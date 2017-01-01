Шебалинская районная газета "Сельская Новь"

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|[11.11.2015]
|[За культуру наших сел]
|Байлыгым Комментарии (0)
|Тöрöл алтай тил керегинде сÿрекей кöп айдылган ла шÿÿжилген де болзо, мен катап ла бу суракка баштанадым. Нениҥ учун дезе тöрöл тилдиҥ сурагы öҥзÿре болгон ло болот.
|[11.11.2015]
|[За культуру наших сел]
|Сÿÿген поэдис jÿрегисте, тöрöл тилисте, jÿрÿмисте… Комментарии (0)
|Ак jарыктыҥ алдына келеле,
Айлу-кÿндÿ jеримди кöрöлö:
«Адайым»- деген алтай тилим
«Энейим» - деген эрке тилим…
Эне Алтайдыҥ эдеги алдынаҥ
Эрке ÿнденип, сен чыккан эдиҥ.
Таштаҥ чыккан тандалай чечектий,
Таҥ алдынаҥ сен öскöн эдиҥ.
(Л. В. Кокышев).
Jылдар öдÿп jылыжат, айлар öдÿп айланат. Алтайыска ойто ло кÿреҥ кÿс jеде конды, албатыбысты сÿÿндирип, ару суудый, чечен jараш jолдыктар ойто ло jÿрегисти олjолоп, тамырда канды изидип, чыгып келди.
|[11.11.2015]
|[За культуру наших сел]
|От концерта – до концерта Комментарии (0)
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В конце октября воспитанники Чергинского хореографа Елены Порсевой побывали с гастролями в Усть-Канском районе. 23 числа там прошел совместный концерт учащихся и выпускников двух музыкальных школ республики.
|[11.11.2015]
|[Хроника событий]
|Насыщенный октябрь Комментарии (0)
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Прошел октябрь месяц... Месяц, посвященный пожилым людям, людям почтенного возраста. В рамках месячника в Актельской школе имени М. В. Карамаева и в селе прошли различные мероприятия. Классные руководители: Ч. А. Тюнтешева, С.В. Ертакова и С. С. Мюсова со своими учениками в течение месяца посещали пенсионеров с тимуровской работой и показывали художественные номера, чем очень порадовали ветеранов.
|[11.11.2015]
|[Хроника событий]
|Мои прадеды Комментарии (0)
|Завершается 2015-ый год — год 70-летия Победы.
Сегодня мы предоставляем вашему вниманию боевой путь еще одной семьи, в которой переплелись судьбы наших земляков Денежкиных и Степановых. Материал подготовила в печать Любовь Степанова, внучка, правнучка, внучатая племянница наших героев. о и Европы.
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|[11.11.2015]
|[Хроника событий]
|Люди – главное достояние района Комментарии (0)
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4 ноября наш район отметил сразу несколько праздников: День народного единства и День района. К этому же дню приурочили чествование тружеников сельского хозяйства и открытие районной Доски почета.
|[11.11.2015]
|[Хроника событий]
|С Днём района! Комментарии (0)
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Через девять лет Шебалинскому району исполнится сто. Девяносто первую годовщину отметили в День народного единства четвёртого ноября. Как заметил на торжественном собрании министр сельского хозяйства Республики Алтай Ю. С. Земеров, для Шебалинского района, этот праздник, прежде всего, является праздником крестьянства, когда чествуют всех самых добросовестных и результативных тружеников села.
|[11.11.2015]
|[Из редакционной почты]
|Начинающим — «налоговые каникулы» Комментарии (0)
|Развитие предпринимательства президент В. В. Путин определил как стратегический приоритет политики государства. Он поставил перед региональными органами власти задачу - принять неотложные меры по поддержке малого бизнеса, стимулированию экономики и обеспечению социальной стабильности.
|[11.11.2015]
|[Сельское хозяйство]
|Ярмарка хлебосольная! Комментарии (0)
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Утро 4 ноября выдалось солнечным. Праздничная ярмарка, организованная отделом сельского хозяйства районной администрации и посвященная Дню Шебалинского района, а также Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности уже в 8 часов утра была многолюдна. Продавцы разложили свой товар, а первые покупатели спешили на ярмарку, чтобы купить представленную продукцию. А товар был разнообразен.
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