Шебалинская районная газета "Сельская Новь"

Главная » » » » Выпускной в школе искусств. В конце мая в Шебалинской детской школе искусств прошел вечер вручения свидетельств выпускникам школы. Выпускной в школе искусств. В конце мая в Шебалинской детской школе искусств прошел вечер вручения свидетельств выпускникам школы. 17:28 В конце мая в Шебалинской детской школе искусств прошел вечер вручения свидетельств выпускникам школы. В этом учебном году ее окончили 13 выпускников:Гагик Пилтоян (фортепианное отделение), Александр Вилисов (аккордеон), Григорий Колесник, Альбина Аргокова, Татьяна Тадинова (хоровое отделение), Кезер Матушкин, Самат Идуков, Баатыр Диятов, Амаду Тайтаков (отделение национальных инструментов), Фатима Кергилова (художественное отделение) и 3 выпускника фортепианного отделения Чергинского филиала: Кару Ойноткинов, Анастасия Вилисова, Наталья Подрезова.

Под музыку школьного вальса и аплодисменты зрителей и родителей выпускники прошли круг почета и заняли места в зале. Они ответили на интересные вопросы: «Сколько весит аккордеон?», «Зачем тебе нужно было это образование?», «Часто ли соседи стучали по батарее, когда ты играл гаммы?», «Что носить тяжелее: учебники или ноты?» и др.

Помните первый сентябрьский денек?

Как эта дата от нас далека!

Вот и окончен наш долгий урок,

Не было только с урока звонка.

Первоклассники школы искусств Юля Гусельникова и Андрей Афанасьев с радостью прозвенели в колокольчик и в стихотворной форме представили каждого выпускника.

После зачитывания приказа по школе началась церемония награждения и вручения свидетельств выпускникам. Сколько радости, счастья было в их глазах! Директор школы Г. В. Ткаченко вручила не только свидетельства, но и почетные грамоты от районной администрации, администрации школы искусств за активное участие в творческой и концертной деятельности, поздравила ребят с успешным окончанием школы и пожелала дальнейших творческих побед и высот. Выпускники в свою очередь поклялись, что будут всегда помнить своих учителей, что никогда не забудут семь нот и семь цветов радуги, постараются творчески жить и любить искусство. И всем учителям посвятили музыкальные сувениры.

А сколько радостных волнений пережили их родители. Как они были горды за своего сына или дочь, за первый документ о дополнительном образовании, который пополнит копилку портфолио каждого. Они также поздравили ребят и преподавателей, организовали сладкий стол для своих детей.

От своего имени хочу сказать, что преподаватели научили ребят не только перебирать клавиши и струны, но и видеть мир с помощью цветных красок, уметь передавать через механические движения любой образ, пропеть в песне не только слова, но и донести до слушателя внутреннее состояние. Желаю всем выпускникам, чтобы полученные знания, навыки пригодились в дальнейшей учебе, чтобы не забывали своих учителей и собирались в родных стенах школы. Родителей благодарю за воспитание детей, за помощь, терпение и отзывчивость.

Н. Колесник, заместитель директора Шебалинской школы искусст Категория: Все новости | Просмотров: 1402 | Добавил: Людмила | Рейтинг: 0.0/0 | - Оценить - Отлично Хорошо Неплохо Плохо Ужасно Всего комментариев: 0

[ Регистрация | Вход ] Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.

Форма входа Календарь новостей « Июнь 2014 » Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Поиск Статистика Онлайн всего: 28 Гостей: 28 Пользователей: 0