Шебалинская районная газета "Сельская Новь"

Главная » 2014 » Июнь » 12 » Выпускной в школе искусств. В конце мая в Шебалинской детской школе искусств прошел вечер вручения свидетельств выпускникам школы.
Выпускной в школе искусств. В конце мая в Шебалинской детской школе искусств прошел вечер вручения свидетельств выпускникам школы.
17:28
В конце мая в Шебалинской детской школе искусств прошел вечер вручения свидетельств выпускникам школы. В этом учебном году ее окончили 13 выпускников:Гагик Пилтоян (фортепианное отделение), Александр Вилисов (аккордеон), Григорий Колесник, Альбина Аргокова, Татьяна Тадинова (хоровое отделение), Кезер Матушкин, Самат Идуков, Баатыр Диятов, Амаду Тайтаков (отделение национальных инструментов), Фатима Кергилова (художественное отделение) и 3 выпускника фортепианного отделения Чергинского филиала: Кару Ойноткинов, Анастасия Вилисова, Наталья Подрезова. Под музыку школьного вальса и аплодисменты зрителей и родителей выпускники прошли круг почета и заняли места в зале. Они ответили на интересные вопросы: «Сколько весит аккордеон?», «Зачем тебе нужно было это образование?», «Часто ли соседи стучали по батарее, когда ты играл гаммы?», «Что носить тяжелее: учебники или ноты?» и др. Помните первый сентябрьский денек? Как эта дата от нас далека! Вот и окончен наш долгий урок, Не было только с урока звонка. Первоклассники школы искусств Юля Гусельникова и Андрей Афанасьев с радостью прозвенели в колокольчик и в стихотворной форме представили каждого выпускника. После зачитывания приказа по школе началась церемония награждения и вручения свидетельств выпускникам. Сколько радости, счастья было в их глазах! Директор школы Г. В. Ткаченко вручила не только свидетельства, но и почетные грамоты от районной администрации, администрации школы искусств за активное участие в творческой и концертной деятельности, поздравила ребят с успешным окончанием школы и пожелала дальнейших творческих побед и высот. Выпускники в свою очередь поклялись, что будут всегда помнить своих учителей, что никогда не забудут семь нот и семь цветов радуги, постараются творчески жить и любить искусство. И всем учителям посвятили музыкальные сувениры. А сколько радостных волнений пережили их родители. Как они были горды за своего сына или дочь, за первый документ о дополнительном образовании, который пополнит копилку портфолио каждого. Они также поздравили ребят и преподавателей, организовали сладкий стол для своих детей. От своего имени хочу сказать, что преподаватели научили ребят не только перебирать клавиши и струны, но и видеть мир с помощью цветных красок, уметь передавать через механические движения любой образ, пропеть в песне не только слова, но и донести до слушателя внутреннее состояние. Желаю всем выпускникам, чтобы полученные знания, навыки пригодились в дальнейшей учебе, чтобы не забывали своих учителей и собирались в родных стенах школы. Родителей благодарю за воспитание детей, за помощь, терпение и отзывчивость. Н. Колесник, заместитель директора Шебалинской школы искусст