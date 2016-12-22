Шебалинская районная газета "Сельская Новь"

Главная » » » » Самый добрый доктор! На прошлой неделе подвели итоги народного голосования конкурса «Добрый доктор» среди покупателей «Мария Ра» в Черге. Самый добрый доктор! На прошлой неделе подвели итоги народного голосования конкурса «Добрый доктор» среди покупателей «Мария Ра» в Черге. 10:10 На прошлой неделе подвели итоги народного голосования конкурса «Добрый доктор» среди покупателей магазина «Мария Ра» в Черге. Приуроченный к Дню медицинского работника, сам конкурс позволил пациентам Чергинской больницы поблагодарить местных докторов за заботу, внимание, участие и поддержку. Предложить свою кандидатуру для участия в конкурсе мог любой из посетителей магазина – нужно было лишь написать имя лучшего по вашему мнению врача на листке бумаги, и опустить его в специальный ящик.

По результатам народного голосования определились победители, которым торжественно вручили памятные дипломы и скидочные карты для посещения магазина. Свое мнение по поводу лучшего доктора выразили более ста человек.

Ну а кто же, по мнению народа, заслужил право носить почетное звание – Добрый доктор? Победителями стали главный врач Чергинской больницы Ольга Васильевна Алькова – уже несколько десятилетий стоящая на страже здоровья самых юных жителей Черги и окрестных сел. Все эти годы Ольга Васильевна работает педиатром, пользуется уважением среди коллег и родителей, а так же отлично справляется с обязанностями главного врача. Так что первое место в конкурсе, на наш взгляд, стало вполне заслуженной наградой опытному специалисту. За Ольгу Васильевну свои голоса отдали 59 человек.

Второе место народ отдал молодому специалисту Галине Геннадьевне Тишиной. В Чергинской больнице она работает всего третий год, но и этого времени вполне хватило, чтобы зарекомендовать себя среди пациентов грамотным специалистом, внимательным и отзывчивым человеком. За Галину Геннадьевну проголосовало чуть более пятидесяти человек.

Третье место посетители магазина отдали еще одному детскому доктору – Зое Николаевне Терентьевой. На протяжении многих лет она трудится детским фельдшером бок о бок с Ольгой Васильевной, прекрасно находит общий язык со своими юными пациентами, всегда может и лечении назначить и родителей успокоить. Она – главный помощник местного педиатра, и отданные ей голоса, без сомнения, были вполне заслужены многолетним трудом на благо детского здоровья. За Зою Николаевну проголосовало 22 человека.

Хочется от всей души поздравить наших докторов с высказанным им признанием, и пожелать еще долгие годы оставаться на своем посту с заботой о нас и нашем здоровье.

А. Гущина

На снимке: победители конкурса народного голосования «Добрый доктор»



Категория: Все новости | Просмотров: 1743 | Добавил: Людмила | Рейтинг: 5.0/1 | - Оценить - Отлично Хорошо Неплохо Плохо Ужасно Всего комментариев: 0

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