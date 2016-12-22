Шебалинская районная газета "Сельская Новь"

Главная » » » » С Совета администрации С Совета администрации 17:58 25 июня в Шебалино прошло очередное заседание Совета администрации района. Обсуждались две темы: о заготовке кормов и о взаимодействии координационных Советов при сельских поселениях с органами системы профилактики правонарушений.

В текущем году предстоит провести заготовку кормов на площади 34599 гектаров, задействовав 1303 единицы сельскохозяйственной техники и используя 491 тонну горюче-смазочных материалов. Всего на проведение заготовительной компании в районе, по предварительным расчётам, будет затрачено 15 миллионов рублей. Необходимые средства планируется получить за счёт собственных ресурсов хозяйств, кредитов банков и субсидий.

АЭХ СО РАН планирует заготовить 3800 тонн сена и 11223 тонны монокорма. ПСК «Барагаш»- 900 тонн сена. ООО «Семинский» намечает 745 тонн сена и 1056 тонн монокорма. ООО «Марал Толусома» нацелено на 400 тонн сена и 4230 тонн сенажа. ООО «Оленевод» - 2100 тонн сена и 6000 тонн сенажа. ООО «Шебалинский питомник» намерено заготовить 170 тонн сена. ООО «Стрелец» - 570 тонн сена и ООО «Дружба» - 304 тонн грубых кормов.

В крестьянских фермерских хозяйствах предстоит провести заготовку кормов на площади 9167 гектаров, что на 5 % превышает уровень прошлого года. В том числе - однолетних трав на кормовые цели на 2102 гектарах, многолетних трав на 6538 гектарах. 250 гектаров - под естественными сенокосами. С данной площади запланировано заготовить: сена - 17764 тонны и монокорма 1700 тонн.

В личных подсобных хозяйствах планируется заготовить кормов на площади 16300 гектаров. Из них многолетних трав – 3400 гектаров, а естественных – 12900.

Готовность к сенокосу – это был основной вопрос совещания. Но, как выяснилось, многие не успели закончить весенние дела вовремя, чтобы выйти к поре заготовки в максимальной своей «боевой» форме. На это глава района И. А. Кирилов весьма сурово отреагировал, пригрозив жёсткими мерами, дал две недели на все доделки и своевременное начало кормозаготовительных работ.

Анализ препятствий, стоящих на пути планомерного ведения хозяйства, подсказал, что много проблем приносит несвоевременное оформление документов на владение землёй. На совещании приняли решение обеспечить аграриев возможностями, для чего каждую первую среду месяца в удалённые сёла будет выезжать специалист, чтобы помочь людям оформить документы.

После подведения сельскохозяйственных итогов принялись наводить порядок в гражданско-правовом секторе. Заслушали доклад специалиста системы профилактики правонарушений, после чего главой администрации района так же было рекомендовано главам поселений - довести до надлежащего состояния работу координационных советов при сельских поселениях, в обязанности которых входит принятие мер и ведение определённой планомерной работы, необходимой для поддержания надлежащего порядка в этом вопросе.

Намечено усилить действия по выявлению неблагонадежных и безответственных в воспитании детей. Принято решение о создании мест для размещения визуальных иллюстративных и текстовых материалов, способствующих профилактике правонарушений. Обсудили необходимость рейдовых мероприятий с участием членов совета по профилактике по неблагополучным семьям, в вечернее время суток по соблюдению несовершеннолетними комендантского часа и общественного порядка.

Кроме того, на совещании заслушали отчёты глав поселений по ведению борьбы с дикорастущей коноплёй. Полную реализацию данной программы и отчёт наметили на начало июля.

Обсудили проблемы, связанные с обслуживанием скота. Вопросы вакцинации, падежа, работу ветеринарной службы. Наметили усиление работы данного направления.

Максим ГАЗИЗОВ Категория: Официальная хроника | Просмотров: 900 | Добавил: Людмила | Рейтинг: 0.0/0 | - Оценить - Отлично Хорошо Неплохо Плохо Ужасно Всего комментариев: 0

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