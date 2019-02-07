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Шебалинская районная газета "Сельская Новь"
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Главная » 2019 » Февраль » 15 » Преимущества пользования Порталом государственных услуг
Преимущества пользования Порталом государственных услуг
10:59
Преимущества пользования Порталом государственных услуг

Госавтоинспекция области напоминает, что в электронном виде граждане могут получать следующие государственные услуги, предоставляемые ГИБДД:

- проведение регистрационных действий автомототранспортных средств и прицепов к ним;

- прием квалификационных экзаменов и выдача водительских удостоверений;

- предоставление сведений об административных правонарушениях в области дорожного движения.

Все эти услуги предоставляются через единый портал государственных услуг.

Госавтоинспекция обращает внимание, что в разделе «Ваш контроль» Вы можете оставить отзыв, дать объективную оценку в целом работы подразделения, а также оставить предложения по улучшению его работы.

Использование Интернет-портала www.gosuslugi.ru позволяет гражданину упростить порядок обращения в государственные органы. Для этого необходимо сначала зарегистрироваться на сайте, указав при этом личные данные, которые впоследствии сверяются с базами данных соответствующих ведомств.

Все дальнейшие действия осуществляются через «Личный кабинет». В нём пользователь выбирает вид интересующей его государственной услуги (регистрация транспорта, выдача/обмен водительского удостоверения, а также получить сведения об административных правонарушениях в области дорожного движения), заполняет предложенную форму, указывает свой контактный телефон. После рассмотрения заявления гражданин уведомляется о времени и дате приёма документов.

Более подробно ознакомиться с правилами, рекомендациями и порядком получения государственных услуг, предоставляемых по линии Госавтоинспекции в электронном виде, возможно в справочных разделах Единого портала государственных услуг www.gosuslugi.ru
Категория: Все новости | Просмотров: 19 | Добавил: azzat0404 | Рейтинг: 0.0/0 |
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