Шебалинская районная газета "Сельская Новь"

Главная » » » » Победил «Дорожный патруль». 25 апреля состоялся муниципальный конкурс юных инспекторов дорожного движения "Безопасное колесо 2014" Победил «Дорожный патруль». 25 апреля состоялся муниципальный конкурс юных инспекторов дорожного движения "Безопасное колесо 2014" 06:07 25 апреля на стадионе «Юность» состоялся муниципальный конкурс юных инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо - 2014». Он является лично-командным первенством среди обучающихся общеобразовательных учреждений Шебалинского района. Конкурс проводится отделом ГИБДД совместно с Управлением образования и уже давно стал традиционным как в нашем районе, так и в республике.

С какой целью из года в год мы проводим данный конкурс? Во-первых, хотим воспитать законопослушных участников дорожного движения. Также конкурс проводится с целью профилактики детской беспризорности и безнадзорности. Не менее важно формировать у обучающихся культуру здорового и безопасного образа жизни.

Хорошо, чтобы конкурс не только дал детям много положительных эмоций, но и помог им в будущем. Поэтому и задачи конкурса просты и ясны:

-предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма;

-совершенствование работы по профилактике детской беспризорности и безнадзорности, предотвращение правонарушений с участием детей;

- закрепление у обучающихся знаний Правил дорожного движения Российской Федерации (далее - ПДД);

-привлечение детей к участию в пропаганде правил безопасного поведения на улицах и дорогах и безопасного участия в дорожном движении;

-вовлечение детей и подростков в отряды юных инспекторов движения;

-привлечение к систематическим занятиям физической культурой и спортом.

В этом году на стадионе встретились 13 команд - 52 участника со школ района. На торжественное построение команды вышли в парадной форме, капитаны команд сдали рапорт старшему инспектору ДПС ОГИБДД МО МВД России «Онгудайский» Д.М. Яжанкину. Названия команд говорили сами за себя – «Светофорики», «Зигзаг», «Перекресток», «Автостоп», «Дорожный патруль», «Зеленый свет светофора». Капитаны получили зачетные листы, и соревнование команд началось.

Программа конкурса включала в себя четыре состязания:

«Знатоки правил дорожного движения» - индивидуальный теоретический экзамен на знание Правил дорожного движения Российской Федерации;

«Знание основ оказания первой доврачебной помощи» - индивидуально-командный экзамен, включающий вопросы на знание основ оказания первой помощи и задачи по их практическому применению;

Третья - «Автогородок» - индивидуальное вождение велосипеда на специально оборудованной площадке с наличием дорожных знаков, дорожной разметки, светофорных объектов, пешеходных переходов, перекрестков;

Четвертая - «Фигурное вождение велосипеда» - индивидуальное фигурное вождение велосипеда на специально оборудованной препятствиями площадке.

И заключительный этап - творческий конкурс команд: «Вместе за безопасность дорожного движения». Ребята должны были представить агитационно-пропагандистское мероприятие по формированию у обучающихся навыков безопасного поведения на улицах и дорогах.

На конкурсе присутствовала Долорес Марковна Парфенова, инспектор пропаганды безопасности дорожного движения ОГИБДД МО МВД России «Онгудайский» - главный судья конкурса.

Судьями на станциях были опытные сотрудники Госавтоинспекции района. Они на всех станциях вели подсчет результатов по количеству баллов, полученных как каждым участником лично, так и суммарно всеми членами команды. Им на фигурном вождении помогали обучающиеся Шебалинской школы, которые подсчитывали штрафные баллы за нарушения. А нарушений на фигурном вождении было много. Что стоит проехать «восьмерку» с сорока фишками, и не сбить их. Или затормозить вовремя, не сбив планку на финише.

Пока судьи подводили итоги, участники конкурса соревновались в творчестве. Выступление проводились командой участников с использованием средств художественной самодеятельности в сценической форме (инсценированная песня, литературный монтаж, поэтическая зарисовка, защита рисунков и плакатов, зажигательные танцы) и представляли собой выступление в стиле мобильной выездной агитационной бригады.

Настал самый волнующий момент – объявление итогов конкурса. Без наград не остался никто. Вначале были награждены команды – участники. Ребятам вручили Благодарственные письма и небольшими призы. Победители определились по сумме результатов на всех этапах конкурса. В итоге почетное 3 место заняла команда Чергинской школы «Зеленый свет светофора», руководитель команды – М.М. Вольхин. 2 место – команда «Пешеходы» (Каспинская школа), руководитель Э. И. Темеев. И победители конкурса - команда «Дорожный патруль» Беш-Озёкской школы, руководитель В. Н. Шонкоров.

Победители в личном зачете определились также из этой же школы - Арутай Чилбаков, Альбина Кукпеева - 1 место; Амыр Малташев, Диана Челбакова - 2 место, Павел Тантаков из Чергинской школы и Полина Бильдиргина из Дьектиекской школы – 3 место. Все победители были награждены ценными подарками и дипломами.

Команда Беш-Озекской школы 16-17 мая приняла участие в республиканском конкурсе «Безопасное колесо». И там отличился Амыр Малташев, он стал победителем в личном зачете.

К печати подготовила В. Васевицкая

Информацию предоставила Л. Кириллова, специалист управления образования МО «Шебалинский район» Категория: Все новости | Просмотров: 779 | Добавил: Людмила | Рейтинг: 0.0/0 | - Оценить - Отлично Хорошо Неплохо Плохо Ужасно Всего комментариев: 0

[ Регистрация | Вход ] Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.

Форма входа Календарь новостей « Май 2014 » Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Поиск Статистика Онлайн всего: 20 Гостей: 20 Пользователей: 0