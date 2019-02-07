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Шебалинская районная газета "Сельская Новь"
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Всего ответов: 257
Главная » 2019 » Февраль » 14 » Перевозка детей – на особом контроле ГИБДД
Перевозка детей – на особом контроле ГИБДД
13:48
Перевозка детей – на особом контроле ГИБДД

Несмотря на широко проводимые Госавтоинспекцией профилактические мероприятия, обстановка на дорогах региона остается напряженной. За первый месяц 2019 года на территории Республики Алтай было выявлено 102 факта нарушения правил перевозки детей в автомобиле.

Госавтоинспекция еще раз обращает внимание водителей на необходимость пересмотреть свою манеру вождения автомобиля, быть предельно внимательными и осторожными на дороге, особенно если в салоне находится ребенок-пассажир.

Необходимо строго соблюдать правила перевозки детей в салоне автомобиля. Перевозка детей в возрасте младше 7 лет должна осуществляться только с использованием детских удерживающих устройств. Перевозка детей в возрасте от 7 до 12 лет возможна с использованием детских удерживающих устройств или ремней безопасности, а на переднем сиденье легкового автомобиля – только в детских удерживающих устройствах.

Вместе с тем, из соображений безопасности, Госавтоинспекция рекомендует перевозить детей в детском удерживающем устройстве даже после достижения ими семилетнего возраста. Безусловно, здесь также могут быть исключения, когда будет оправданным использование не детского автокресла, а штатных ремней безопасности.
Категория: Все новости | Просмотров: 23 | Добавил: azzat0404 | Рейтинг: 0.0/0 |
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