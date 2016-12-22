Шебалинская районная газета "Сельская Новь"

Главная » » » » Обучающиеся Шебалинской школы Асель Рыспаева и Кезер Матушкин- дипломанты Всероссийского конкурса музыкантов и художников имени А. А. Кенеля Обучающиеся Шебалинской школы Асель Рыспаева и Кезер Матушкин- дипломанты Всероссийского конкурса музыкантов и художников имени А. А. Кенеля 05:37 В апреле в городе Абакане Республики Хакассия состоялся десятый Всероссийский конкурс музыкантов и художников имени А. А. Кенеля В номинации «Национальные инструменты» приняли участие : солистка детского ансамбля «Куреелей» Асель и выпускник детской школы искусств Кезер .

В состав жюри вошли известные художники и музыканты, заслуженные артисты, профессора и кандидаты искусствоведения ведущих творческих вузов страны. В конкурсе приняли участие более четырехсот музыкантов из 9 регионов России. Наши юные участники стали дипломантами данного конкурса. Ребята поделились своими впечатлениями от участия в конкурсе, и о своей поездке:

Кезер Матушкин:

-Я сам решил учиться играть на музыкальном инструменте, выбрал национальный инструмент – топшур. В городе Абакане я уже был, ездил в составе ансамбля «Куреелей», а в этом году принял участие индивидуально. Скажу, что мне понравилось участвовать во Всероссийском конкурсе. Было волнительно выступать на сцене вместе с другими ребятами из разных регионов. Но мне очень понравилось. Спасибо нашим руководителям за состоявшуюся поездку.

Асель Рыспаева:

-Очень понравился сам конкурс. У меня были сильные соперники – ребята из Республики Тыва, города Красноярска и других регионов. Эта поездка дала мне многое: я узнала много новых людей, увидела и услышала разные музыкальные инструменты, очень понравились костюмы участников. Там я познакомилась с людьми других наций. И я узнала сам город: прогуливалась по паркам, по знаменитым и известным местам, окрестностям города. Город показался мне красивым, чистым, спокойным. Но без друзей я не увидела бы всего этого. Хочу выразить большую благодарность студентам музыкального колледжа Айдыну Орсулову, Айдане Кобеновой, Алине Тадыровой и всем друзьям, которые меня поддерживали.

Самая большая благодарность моим руководителям А. К. Терешевой и А. А. Терешевой. Если бы не они, я бы не смогла принять участие в конкурсе и узнать замечательный город Абакан. Спасибо моим друзьям и родным, которые меня поддерживали и переживали вместе со мной.

За своих подопечных всегда переживают их учителя, их наставники. Алла Кастаковна Терешева выразила благодарность и признательность родителям участников конкурса и всем, кто оказал финансовую поддержку:

-Спасибо всем тем, кто оказал финансовую поддержку, вложил силы и средства для того, чтобы наша поездка состоялась: директору детской школы искусств Г. В. Ткаченко, председателю Совета депутатов МО «Шебалинский район» Э. Б. Сарбашеву, родителям: семье Константина Михайловича и Айжаны Чалмановны Матушкиных, Наталье Александровне Рыспаевой, Валентине Белешевне Ойноткиновой, Роману Владимировичу Лямину, Валерию Леонидовичу Иркитову. Ведь для участия в любом творческом конкурсе важны не только мастерство и трудолюбие, важна огромная вера в собственные силы, а также поддержка родных и близких

Участие в конкурсе стало для наших детей началом славного пути в мир большого искусства и импульсом к дальнейшему профессиональному росту.

Подготовила В. Васевицкая Категория: Все новости | Просмотров: 752 | Добавил: Людмила | Рейтинг: 0.0/0 | - Оценить - Отлично Хорошо Неплохо Плохо Ужасно Всего комментариев: 0

[ Регистрация | Вход ] Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.

Форма входа Календарь новостей « Май 2014 » Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Поиск Статистика Онлайн всего: 28 Гостей: 28 Пользователей: 0