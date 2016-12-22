Шебалинская районная газета "Сельская Новь"

Главная » » » » «Музейная ночь» в Шебалино. Мероприятие проводится сотрудниками краеведческого музея уже во второй раз. «Музейная ночь» в Шебалино. Мероприятие проводится сотрудниками краеведческого музея уже во второй раз. 14:39 Второй год сотрудники нашего краеведческого музея проводят для жителей района мероприятие под названием «Музейная ночь». Сравнительно небольшой опыт в организации подобного рода акций, не помешал им сделать эту «Музейную ночь» по-настоящему разнообразной, насыщенной и интересной не только для любителей истории, но и для всех жителей райцентра и других сел района.

В мире «Музейные ночи», нацеленные на привлечение внимания общественности к культуре, искусству и традициям родного края, проходят уже более десяти лет. Первыми идею проведения ночных экскурсий выдвинули музеи Берлина, а опыт открытия этого мероприятия в России принадлежит Красноярску, где «Музейная ночь» проходит с 2002 года.

Об этом рассказала собравшимся гостям директор Музея Серафима Ивановна Яжанкина в выставочном аиле, где проходила первая часть запланированного мероприятия – его открытие. Серафима Ивановна поведала немало интересных фактов о Музейной ночи вообще, а также объявила программу предстоящего вечера. Она была расписана по часам, охватывала весь комплекс краеведческого музея от русской горницы до выставочного аила, возведенного лишь в прошлом году, и была насыщена встречами, выставками и мастер-классами по самой разнообразной тематике.

Проводить «Музейную ночь» помогали сотрудники сельских музеев – М. И. Мельникова, С. Е. Вакурина, П. В. Чинарова, а также активные жители села Шебалино и Дъектиека, постоянные помощники музея - Н. В. Бугуев, И. В. Ткаченко, Г. Ф. Пьянкова и другие, творческий коллектив Дъектиекского сельского Дома культуры «Журавушка». В числе участников были так же ученики Актельской школы.

На необычном мероприятии побывали глава района И. А. Кириллов, первый заместитель главы И. А. Егузеков. В общей сложности «Музейную ночь» в этом году посетили порядка трехсот человек – немногочисленная группа посетила все организованные выставки и встречи, основная масса зрителей – нашла время лишь на отдельные части программы, что тоже неплохо. Ведь именно гости были здесь главными действующими лицами, принимали активное участие во всех мероприятиях – для них проводились все экскурсии, организовывались выставки, проходили мастер-классы, организовывались целые театрализованные представления.

Руководитель Камлакского сельского музея М. И. Мельникова подготовила выставку, посвященную просветителям алтайской грамоты. Большой объемный материал Мария Ивановна систематизировала в презентации, сделавшей восприятие информации более легким, а само выступление – интересным и доступным пониманию непосвященного человека.

Поэтическую встречу, посвященную 85-летию известного земляка М. В. Карамаева, подготовила руководитель Актельского школьного музея П. В. Чинарова. Активное участие в ней приняли актельские школьники – ребята читали стихи Михаила Васильевича, исполняли его любимые песни. Очень интересно экскурсию по родословной известного политического деятеля, поэта, переводчика провели ученики школы, носящей его имя. Все присутствующие отметили профессионализм ребят, их серьезный подход к представляемой информации.

В аллее перед выставочным аилом встречали гостей со своими мастер-классами И. В. Ткаченко и Н. В. Бугуев. Иван Васильевич показывал и рассказывал заинтересованным слушателям о том, как делать портреты. Мини-Арбат – именно так назывался его мастер-класс, где каждый мог познакомиться с главными секретами портретистов и бульварных художников.

Не менее увлекательно представили свое искусство и Николай Васильевич и Зинаида Михайловна Бугуевы. Их мастер-класс посвящался ниткописи – творчеству столь же красивому, сколь и удивительному. Техникой ниткописи мастера делились легко и свободно. Равнодушных на аллее в тот день просто не нашлось.

В русской избе между тем встречала гостей Галина Федоровна Пьянкова. Вместе с фольклорной группой «Журавушки» она показала зрителям особенности приема гостей на Руси. Застольные женские разговоры, традиционное русское угощенье, ну и конечно, песни. Веселые и грустные, мелодичные - на любой случай жизни – они звучали в исполнении «хозяюшки» и ее «подруг» так искренне, чисто, по-настоящему напевно, звонко, по-русски. Примечательно, что участие в посиделках приняла Таисия Минеевна Склюева – ветеран труда, самый старший участник «Музейной ночи». Таисия Минеевна разменяла десятый десяток, в этом году ей исполнилось 93 года. A подготовила встречу «В гостях у пряхи» руководитель Дъектиекского сельского музея С. Е. Вакурина.

Не забыли и алтайскую культуру. Мастер-класс по исполнению алтайской народной песни провела В. М. Яманова. Как оказалось, одну и ту же песню в разных района республики поют по-разному. Вера Могулчиновна показала несколько вариантов мотивов одной и той же песни, зрители на ходу подпевали знакомые слова на новый лад. Получилось очень интересно, весело, празднично.

Выставка «Новые поступления в фонды краеведческого музея» включила в себя новые экспонаты, пополнившие наш музей лишь в этом году. Одним из уникальнейших экспонатов можно считать латунные весы начала прошлого века, подаренные музею В. Барбачаковым, которому в свою очередь они достались от деда. В рамках выставки были представлены старые фотографии разных периодов, о которых в музее, к сожалению, на сегодняшний день ничего не знают. Зрителям было предложено познакомиться с фотоматериалом – вдруг кто-то узнает себя или своих знакомых и сможет пролить свет на происхождение фотографии. Такие люди действительно нашлись, но в суматохе дня сделать соответствующие записи не успели. Как заверил Серафима Ивановна, в музее к этим фотографиям обязательно вернутся, и теперь сотрудники уже знают к кому обращаться по поводу информации о них.

Необычные вещи собрались на выставке прикладного искусства. Там были представлены старые украшения для дома, сделанные своими руками – вышитые, выбитые, связанные вещи, которые в былые времена были практически в каждой избе, а сегодня ставшие настоящей редкостью.

Документальный фильм об Укокской принцессе продолжил вечер. Для зрителей он оказался весьма интересен, и породил немало вопросов, главной темой которых было, конечно же, возвращение принцессы в родные места для захоронения.

Завершился вечер дружеским чаепитием, за которым продолжились обмены мнениями, а также воспоминания о древних обычаях и традициях.

Без сомнения, вечер удался. Присутствующие не пожалели о потраченном времени, а организаторы выполнили намеченное. Все остались довольны. Стоит лишь пожалеть, что пока еще весьма слабую активность в мероприятиях подобного рода проявляет молодежь – лишь немногие ее представители побывали в этом году на Музейной ночи, не пришли на мероприятие и Шебалинские школьники. Задачу музеев Серафима Ивановна видит в том числе и в привлечении молодежи к своей работе, и надеется, что на будущий год число молодых людей среди посетителей и гостей музея будет больше.

Cтраницу подготовила Алена Гущина Категория: Все новости | Просмотров: 1861 | Добавил: Елена | Рейтинг: 0.0/0 | - Оценить - Отлично Хорошо Неплохо Плохо Ужасно Всего комментариев: 0

[ Регистрация | Вход ] Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.

Форма входа Календарь новостей « Июль 2014 » Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Поиск Статистика Онлайн всего: 23 Гостей: 23 Пользователей: 0