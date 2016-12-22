Шебалинская районная газета "Сельская Новь"

Главная » » » » Лучшие финансисты — у нас! В республике подвели итоги отраслевого конкурса «Лучший финансист 2014 года». Лучшие финансисты — у нас! В республике подвели итоги отраслевого конкурса «Лучший финансист 2014 года». 18:00 В рамках проведения мероприятий к 20-летию Министерства финансов Республики Алтай в начале года был объявлен отраслевой конкурс «Лучший финансист 2014 года».

6 июня 2014 года состоялся второй (заключительный) этап конкурса В ходе заседания конкурсной комиссии были оценены презентации, определившие победителей по номинациям.

Лучшим руководителем финансового органа признана А. В. Рыспаева, начальник управления экономики и финансов МО «Шебалинский район». Александра Васильевна представила на конкурс работу на тему «Планирование бюджета на основе муниципальных программ. Разработка программ. Достижение стратегической цели».

Лучшим специалистом по прогнозированию доходов признана главный специалист управления экономики и финансов МО «Шебалинский район» Анастасия Александровна Филатова, которая подготовила конкурсную работу на тему «Планирование доходов бюджетов муниципальных образований».

Награждение победителей состоится 18 сентября 2014 года на торжественном мероприятии, приуроченном к 20-летию Министерства финансов Республики Алтай.

Поздравляем Александру Васильевну и Анастасию Александровну с победой! Категория: Все новости | Просмотров: 1875 | Добавил: Людмила | Рейтинг: 1.0/1 | - Оценить - Отлично Хорошо Неплохо Плохо Ужасно Всего комментариев: 0

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