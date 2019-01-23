Суббота, 16.02.2019

Шебалинская районная газета "Сельская Новь"
Главная | Регистрация | ВходПерейти к версии сайта для слабовидящихПриветствую Вас Гость | RSS
Меню сайта
Разделы новостей
Все новости
Духовная миссия
Если хочешь быть
Малый бизнес
Из редакционной почты
Официальная хроника
За культуру наших сел
Наши интервью
Права человека
Образование
Абитуриенту на заметку
Объявления
Здоровье
Друзья сайта
Наш опрос
Каким интернетом вы пользуетесь?
Результаты | Архив опросов
Всего ответов: 257
Главная » 2019 » Январь » 24 » Крещенские купания в Шебалино
Крещенские купания в Шебалино
13:55

В ночь с 18 на 19 января православные отмечают один из главных церковных праздников года
— Крещение Господне. Для многих символом этого дня являются ледяные купания. Считается,
что тот, кто окунется в прорубь, будет весь год здоров, полон энергии и смоет грехи, а потому
желающих присоединиться к такому ритуалу по традиции всегда много.
Незадолго до праздника в Шебалино силами сельской администрации, организаций райцентра была сооружена купель. В крещенскую ночь к месту купания пришло порядка двухсот человек. После того, как священник освятил воду, верующие набрали себе воды и окунулись. Среди
осмелившихся, были как взрослые, так и дети.
Слова благодарности в очередной раз хотелось бы выразить организаторам и участникам по
подготовке и проведению Крещенских купаний: коллективам АУ РА «Шебалино Лес», ООО
«ДЭП -219», ООО «Тепловодресурс», ООО «Алтайтеплосервис», БУЗ РА «Шебалинская ЦРБ»,
отделения МВД России по Шебалинскому району, пожарной части № 7», Шебалинского сельского поселения в лице их руководителей В. И. Огнева, А. А. Смоляка, М. В. Посеукова, А. А.
Карасева, Н. В. Кавриги, Э. В. Танишева, А. И. Шипилина, М. Н. Чичканова. Спасибо нашим
предпринимателям О. В. Идубалиной, Г. Н. Пилтояну, С. Г. Егармину за горячий чай в эту праздничную крещенскую ночь.
З. Уланкина, специалист по связям с общественностью районной администрации.
Фотографии нашего читателя В. А. Зуева

Прикрепления: Картинка 1
Категория: Здоровье | Просмотров: 117 | Добавил: azzat0404 | Рейтинг: 0.0/0 |
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
Форма входа
Календарь новостей
«  Январь 2019  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031
Поиск
Статистика
Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Copyright "Сельская Новь" © 2019
Рейтинг алтайских сайтов
карта сайта