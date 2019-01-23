Шебалинская районная газета "Сельская Новь"

Главная » » » » К р е щ е н с к и е к у п а н и я в Ш е б а л и н о К р е щ е н с к и е к у п а н и я в Ш е б а л и н о 13:55 В ночь с 18 на 19 января православные отмечают один из главных церковных праздников года

— Крещение Господне. Для многих символом этого дня являются ледяные купания. Считается,

что тот, кто окунется в прорубь, будет весь год здоров, полон энергии и смоет грехи, а потому

желающих присоединиться к такому ритуалу по традиции всегда много.

Незадолго до праздника в Шебалино силами сельской администрации, организаций райцентра была сооружена купель. В крещенскую ночь к месту купания пришло порядка двухсот человек. После того, как священник освятил воду, верующие набрали себе воды и окунулись. Среди

осмелившихся, были как взрослые, так и дети.

Слова благодарности в очередной раз хотелось бы выразить организаторам и участникам по

подготовке и проведению Крещенских купаний: коллективам АУ РА «Шебалино Лес», ООО

«ДЭП -219», ООО «Тепловодресурс», ООО «Алтайтеплосервис», БУЗ РА «Шебалинская ЦРБ»,

отделения МВД России по Шебалинскому району, пожарной части № 7», Шебалинского сельского поселения в лице их руководителей В. И. Огнева, А. А. Смоляка, М. В. Посеукова, А. А.

Карасева, Н. В. Кавриги, Э. В. Танишева, А. И. Шипилина, М. Н. Чичканова. Спасибо нашим

предпринимателям О. В. Идубалиной, Г. Н. Пилтояну, С. Г. Егармину за горячий чай в эту праздничную крещенскую ночь.

З. Уланкина, специалист по связям с общественностью районной администрации.

Фотографии нашего читателя В. А. Зуева Прикрепления: Картинка 1 Категория: Здоровье | Просмотров: 21 | Добавил: azzat0404 | Рейтинг: 0.0/0 | - Оценить - Отлично Хорошо Неплохо Плохо Ужасно Всего комментариев: 0

[ Регистрация | Вход ] Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.

Форма входа Календарь новостей « Январь 2019 » Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Поиск Статистика Онлайн всего: 1 Гостей: 1 Пользователей: 0