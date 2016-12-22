Шебалинская районная газета "Сельская Новь"

Главная » 2014 » Июнь » 12 » Из Беш-Озека — в Савой. Команда «Дети гор» из Беш-Озека стала призером в I международном экологическом конкурсе «Мы – молодые жители гор».
Из Беш-Озека — в Савой. Команда «Дети гор» из Беш-Озека стала призером в I международном экологическом конкурсе «Мы – молодые жители гор».
17:22
Команда «Дети гор» из Беш-Озека стала призером в I международном экологическом конкурсе «Мы – молодые жители гор». Победившая команда российских школьников поедет во Францию с 8-дневным пребыванием в округе Савойя и национальном геопарке «Бож». А команда победителей из Франции приедет в Республику Алтай и посетит туристический комплекс «Манжерок» и Алтайский государственный заповедник. В рамках поездок будут организованы творческие встречи французских и российских школьников - участников данного конкурса, сообщила пресс-служба Алтайского заповедника. Конкурс проводился с июня 2013 по май 2014 года на горных территориях Республики Алтай (Россия) и округа Савойя (Франция) среди школьной молодёжи в возрасте от 12 до 17 лет. Среди целей и задач конкурса было приобретение школьниками навыков бережного и внимательного отношения к объектам окружающего мира в горных системах Алтая и Рон-Альп. Принять участие в конкурсе могли различные коллективы школьной молодёжи со своим руководителем, представившие свой опыт природоохранной и экологической деятельности. За одиннадцать конкурсных месяцев русские и французские участники подготовили под руководством своих учителей разнообразные проекты: экологические выставки, викторины, разработки тематических троп и экологических проспектов, а также исследования по наблюдению за окружающей средой. Организаторами конкурса выступили: природный региональный геопарк «Бож» (Франция), конструкторское бюро «Дианеж», (Франция) Ассоциация туристских организаций Республики Алтай (Россия); туристический комплекс «Манжерок» (Россия); Алтайский государственный природный биосферный заповедник (Россия). На административном уровне поддержка конкурсу была оказана со стороны Министерства туризма и предпринимательства Республики Алтай. Из пяти заявок, поданных на конкурс российскими школьниками, в финал прошли только две: заявка группы «Дети гор» (Беш-Озекская средняя общеобразовательная школа, Шебалинский район) и заявка клуба «Дети Озера» (Экоклуб друзей WWF и Алтайского заповедника, Иогачская средняя общеобразовательная школа, Турочакский район). Команда «Дети гор» из Беш-Озёкской средней школы (шеф-консультант проекта – Унутова Л.Я.) получила большее количество баллов от жюри и заняла 1 место. Игорь Калиганов