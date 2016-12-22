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Шебалинская районная газета "Сельская Новь"
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Главная » 2014 » Июнь » 23 » Долгожданную золотую медаль в свою копилку завоевала наша землячка Юлия Соколова.
Долгожданную золотую медаль в свою копилку завоевала наша землячка Юлия Соколова.
10:08
Золотая, долгожданная!
Долгожданную золотую медаль в свою копилку завоевала наша землячка Юлия Соколова. Чемпионка Сибирского Федерального округа, победитель Первенства России, победитель Спартакиады России, финалистка Чемпионата мира – Юлия продолжает свой путь в мире спорта. За время своей учебы в Училище олимпийского резерва, Юлия неоднократно участвовала в соревнованиях различного уровня, показывая не плохие результаты. Как признавалась сама, выше второго места, несмотря на все старания подняться не могла. И хоть – серебро, это тоже прекрасный результат, Юлия, как и любой спортсмен, хотела двигаться вперед, улучшать свои результаты, стремилась к победе.
Свою первую золотую медаль общероссийского уровня в юниорском возрасте Юля завоевала совсем не давно – на Первенстве России по легкой атлетике среди юниоров, проходившем в середине июня в столице Чувашии городе Чебоксарах.
Тогда на стадионе «Олимпийский» собралось порядка 600 спортсменов из многих российских регионов. Юлия, как всегда, бежала 100 метров с барьерами. Кроме нее в этом виде спорта было заявлено 22 человека. Как признается сама, полуфинал прошла спокойно, выиграла со вторым результатом – 13.64 секунд. Уже через час предстоял новый забег – на этот раз решающий, финал. Вот что рассказала об это сама Юлия в коротком промежутке между перелетами, тренировками и сборами: «К сожалению, я очень проспала старт, так что пришлось еще труднее. Нужно было догонять всех. На третьем барьере я сравнялась, но лидер – Анастасия Николаева из Самары, была еще впереди. На седьмом барьере мы с ней сравнялись, но что-то случилось, и она упала. Я добежала и выиграла золотую медаль, установив свой личный рекорд – 13.658. Победа очень радует – это мое первое золото в юниорском возрасте, и к тому же, я прошла отбор на Чемпионат мира среди юниоров в Юджине».
Кстати, в конце мая Юле было вручено удостоверение мастера спорта России, норматив по которому она выполнила еще в середине прошлого года. И это – тоже повод поздравить нашу спортсменку с очередным достижением.
Сейчас Юля находится на очередных соревнованиях в Омске – с 21 по 23 июня там проходит спартакиада молодежи. А впереди – около месяца для подготовки к Чемпионату Мира. Хорошо выступить там – на сегодняшний день основная цель юной спортсменки. Мы будем продолжать следить за ее успехами, и болеть за нее на Чемпионате мира.
Так держать, Юля!
А. Примакова



Категория: Все новости | Просмотров: 1804 | Добавил: Людмила | Рейтинг: 0.0/0 |
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