Шебалинская районная газета "Сельская Новь"

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12 мая своих медсестер поздравили в Шебалинской районной больнице.
06:05
12 мая весь медицинский мир поздравлял с профессиональным праздником медицинских сестер. Заботливые и внимательные, эти главные помощницы врача, как правило, всегда на посту. Незаменимые в любой больнице, именно медсестры оказывают нам первую помощь, проводят назначенные врачом процедуры, помогают в лечении. И День медицинской сестры – еще один повод поздравить и поблагодарить представительниц этой важной и во все времена очень нужной профессии. 12 мая своих медсестер поздравили и в Шебалинской районной больнице. Отмечать этот праздник здесь стало уже доброй традицией. Мероприятие, посвященное Дню медицинской сестры, проводится в Шебалино ежегодно. И праздник как всегда состоялся. Поздравить шебалинских медсестер в этот день пришли председатель районного Совета депутатов Э. Б. Сарбашев и заместитель главы по социальным вопросам Н. А. Никитенко. Они же вместе с главным врачом больницы М. Н. Ивановым вошли в состав жюри, которому предстояло оценивать выступления команд в конкурсной части праздника. Но начали, конечно же, с поздравлений. Слова благодарности за их труд в адрес медсестер произнесли М. Н. Иванов, гости – Э. Б. Сарбашев и Н. А. Никитенко. Наталья Александровна среди прочего напомнила всем об истории этого замечательного праздника, не забыв поздравить с ним и всех присутствующих медсестер. Пришел черед виновникам торжества проявить себя. Забыв на время о своих профессиональных умениях, медсестры показали свои творческие способности и таланты, коих оказалось совсем не мало. Сразу семь команд представили на суд жюри свои номера художественной самодеятельности. Среди них были веселые и юмористические, лирические и музыкальные, танцевальные и задорные. Стихи сменяли частушки, на смену танцам приходили юмористические зарисовки, и все это – дружно, весело, под громкие аплодисменты и одобрение зала и жюри. Хирургическое отделение блеснуло танцами в исполнении Серикжана Нургалиманова и Руслана Башпакова. Команда «Капитошки» из роддома исполнила частушки под аккомпанемент баяниста, звучали красивые стихи о работе медсестер. Душевно, до слез трогательно прозвучала «Баллада о медсестре» в исполнении Натальи Раяповой. Поддержали выступления двух команд ребята из музыкальной школы. В завершение были представлены приготовленные праздничные блюда. Каждая команда проявила все чудеса кулинарного таланта – не просто приготовив, но и представив свои кулинарные шедевры интересно и очень аппетитно. Каждое блюдо можно было попробовать, что жюри и сделало. Недолго посовещавшись, оно вынесло свой вердикт. Третье место заняла команда из хирургического отделения «Очумелые ручки», вторыми стали участницы с первого этажа, ну а победителями были объявлены работники скорой помощи – «Эмчи». Все команды были награждены грамотами и ценными призами, а победители получили специальный приз от Э. Б. Сарбашева – пять билетов на «Ночь музеев» в Горно-Алтайск. Впрочем, и остальные участники конкурса не остались без внимания – все они были отмечены благодарственными письмами и получили приятные призы. Не смогли не отметить члены жюри и отдельные выступления. Приз зрительских симпатий вручили Наталье Раяповой, присовокупив к нему еще один билет в музей. Отметили и зажигательные выступления Серикжана Нургалиманова и Руслана Башпакова. Небольшие подарки вручили юной группе поддержки из музыкальной школы. Очередной День медицинских сестер прошел, как всегда, весело и по-семейному дружно. Еще раз поздравляем всех представителей этой прекрасной профессии с праздником. А. Гущина На снимках: на празднике медицинских сестер